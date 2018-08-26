وليد توفيق يزور أهالى مخيم شاتيلا الفلسطينى لتهنئتهم بعيد الأضحى

زار النجم اللبنانى الكبير وليد توفيق مخيم شاتيلا الفلسطينى، وحرص على تهنئة المقيمين هناك بعيد الأضحى المبارك، وحرص خلال الزيارة على الذهاب لمقبرة شهداء المخيم، ولاقى توفيق استقبالا حافلا من أهالى المخيم، مما جعله يوعدهم بتكرار هذه الزيارة.
ومن جانبه قال النجم الكبير وليد توفيق فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، سعدت للغاية بهذه الزيارة حتى أكون بين أشقائى الفلسطينيين وأطفالهم فى هذا العيد المبارك.
وأضاف توفيق، أنه سيحرص على تكرار هذه الزيارة باستمرار، كما سيزور باقى المخيمات فى لبنان، كى يرسم البسمة على وجوه أطفال فلسطين.
GMT 00:42 2018 الأحد ,26 آب / أغسطس"يسرا اللوزى"سعيدة باختيارى كأحد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان سلا السينمائى
GMT 00:39 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسياسمين حمدان تحتفل بألبومها "الجميلات" فى تونس
GMT 00:36 2018 الأحد ,26 آب / أغسطس"أحمد فلوكس" يعتذر عن مشاركة جاكى شان فيلم "Project X" من أجل "الممر"
GMT 00:33 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسمحمد شاهين يكشف تفاصيل ألبومه الجديد
GMT 00:30 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسطاقم عمل "حكايات بنات" يستعد للجزء الرابع من المسلسل
ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
أرسل تعليقك