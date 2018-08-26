وليد توفيق يزور أهالى مخيم شاتيلا الفلسطينى لتهنئتهم بعيد الأضحى



زار النجم اللبنانى الكبير وليد توفيق مخيم شاتيلا الفلسطينى، وحرص على تهنئة المقيمين هناك بعيد الأضحى المبارك، وحرص خلال الزيارة على الذهاب لمقبرة شهداء المخيم، ولاقى توفيق استقبالا حافلا من أهالى المخيم، مما جعله يوعدهم بتكرار هذه الزيارة.



ومن جانبه قال النجم الكبير وليد توفيق فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، سعدت للغاية بهذه الزيارة حتى أكون بين أشقائى الفلسطينيين وأطفالهم فى هذا العيد المبارك.

وأضاف توفيق، أنه سيحرص على تكرار هذه الزيارة باستمرار، كما سيزور باقى المخيمات فى لبنان، كى يرسم البسمة على وجوه أطفال فلسطين.

