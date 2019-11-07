وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية
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وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية

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العرب اليوم - وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية

الفنان الشاب هيثم أحمد زكي
القاهرة - العرب اليوم

تداولت أنباء في الدقائق الماضية، تشير إلى وفاة الفنان هيثم أحمد زكي وفقًا لبعض المقربين منه.

وأكدت الفنان أميرة هاني، صحة الخبر، وقالت إن الفنان الراحل شعر ببعض الإرهاق أمس، ولم يغادر منزله حتى الليلة؛ بعد أن اكتشفت خطيبته وفاته.

كما أكد الخبر أيضًا الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مطالبًا محبيه بالدعاء له.

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وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية



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