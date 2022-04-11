أعلن الفنان المصري القدير، توفيق عبدالحميد، قراره باعتزال الفن نهائيًا بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "يوتيرن" الذي يعرض في الموسم الرمضاني هذا العام 2022.الخبر أعلنه الفنان توفيق عبدالحميد، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب "أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيًا".

يذكر أن الفنان توفيق عبدالحميد يشارك في مسلسل "يوتيرن" الذي ينافس في الموسم الرمضاني 2022، وذلك بعد غياب لفترة تزيد على 12 عامًا من ابتعاده عن تقديم أية أعمال فنية أو سينمائية أو مسريحة.

الفنان توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال الفن نهائيًا

غياب توفيق عبدالحميد 12 عامًا:

شكل مسلسل يوتيرن أول عمل درامي للفنان توفيق عبدالحميد بعد غياب عن الشاشة استمر 12 عاما.

وكانت آخر أعمال الفنان توفيق عبدالحميد على الشاشة الصغيرة مسلسل "سي عمر وليلى أفندي" الذي عُرض عام 2010، وشاركت في بطولته الراحلة دلال عبدالعزيز، من تأليف وإخراج محمد نبيه.

وعن سر هذه العودة بعد غياب طويل، كان قد كشف المنتج المصري جمال العدل كواليس عودة الفنان الكبير توفيق عبدالحميد لعالم الفن مجددا، وسر عدوله عن غياب استمر 12 عامًا، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on المصرية، قال فيها إن "موضوع المسلسل جديد وجميل ومعانا توفيق عبد الحميد وهو كان معتزل التمثيل وكانت مفاجأة جميلة عودته بعد قراءة سيناريو العمل".

وتابع المنتج جمال العدل "ريهام كان ليها دور في مشاركته لأنها كلمته مكالمة ودودة، ومعانا أبطال كتير في العمل وهو مسلسل اجتماعي معمول حلو".

مسلسل "يوتيرن" آخر أعمال توفيق عبدالحميد:

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قناة الحياة الفضائية المصرية الخاصة، ويشارك في بطولته النجمة ريهام حجاج، وتوفيق عبدالحميد، العائد للتليفزيون بعد غياب 12 عاما. والمسلسل من إنتاج العدل جروب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز. وتغني النجمة اللبنانية نانسي عجرم تتر مسلسل "يوتيرن".

وتدور قصة مسلسل يوتيرن في إطار اجتماعي يعكس حياة الأسر المصرية ويتناول قضية الثقة بين أفرادها وعلاقتها بأكاذيب مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم رسالة أنه لا يجب على الإنسان أن يمنح الثقة المطلقة لكل الناس.

وتدور أحداث مسلسل "يوتيرن" حول ضابطة بحرية تدعى "يارا الكردي" تجسد شخصيتها ريهام حجاج، وتتخلى عن عملها وطموحها المهني بسبب زواجها ورغبة زوجها في تركها للعمل، وتقطع علاقتها بأهلها وأصدقائها بسبب غيرته الشديدة عليها، لكن تنقلب الأحداث رأسا على عقب بسبب حادث سير تتعرض له.

وينافس مسلسل يوتيرن من بين 36 مسلسلا هو إجمالي عدد جميع مسلسلات رمضان 2022 المصرية، التي تعرض على القنوات الفضائية المصرية والعربية، ومنصات البث الإلكترونية مثل شبكات شاهد ووتش إت وغيرها.

ويجسد الفنان توفيق عبدالحميد، شخصية طبيب، وهي الشخصية التي سبق أن قدمها في العديد من الأعمال السابقة، لكن قال في تصريحات صحافية قبل الموسم الرمضاني عن دوره في مسلسل "يوتيرن" هذا العام: "حظي مع دور الطبيب، الحمد لله، جيد، دكتور شلبي في أميرة في عابدين، ودكتور رياض في أين قلبي، يا رب عقبال حاتم الكردي في يوتيرن رمضان المقبل والأعمال الثلاثة كانت في رمضان".

ويجسد الفنان توفيق عبدالحميد دور والد ريهام حجاج في المسلسل، وقال عن هذا الدور: "أجمل ما في الحكاية اللي حاصل بيننا وجود علاقة أبوية وحالة من دفء المشاعر، وأتمنى أن نخرجه على الشاشة، وتشاركنا العمل صفاء الطوخي ونتمنى تقديم عمل مميز، والمنتج جمال العدل أقنعني بالعودة إلى جانب قصة المسلسل التي أعجبتني".

الفنان القدير توفيق عبدالحميد:

الفنان توفيق عبدالحميد، ممثل مصري، إلتحق أولًا بكلية الحقوق وتخرج منها عام 1979، ثم إلتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1983، بدأ مسيرته الفنية بالعمل في المسرح والذي قضى فيه فترة طويلة، قبل أن ينتقل إلى التلفزيون.

قدم توفيق عبدالحميد طوال مسيرته الفنية للتلفزيون 55 مسلسلا، منها ولاد حارتنا، مجالس العرب، العائلة، أيام المنيرة، بوابة الحلواني، الضمير، الوعد الحق، حرس سلاح، الإمام بن حزم، قاسم أمين، حديث الصباح والمساء، الناس في كفر عسكر، أميرة في عابدين، الحب موتا.

وفي السينما شارك توفيق عبد الحميد في بطولة 5 أفلام فقط هي: مافيا، حلم العمر، أمير الظلام، وحياة قلبي وأفراحه، الفرح.

أما على خشبة المسرح، قدم أعمالا كثيرة ومتنوعة منها: سالومي، مجنون ليلى، واقدساه، عيال تجنن.