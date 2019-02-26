

يبدو ان أصداء النجاح الكبير الذي حققه البوم "كل يوم من ده" للنجم محمد حماقي لن يمر مرور الكرام من اعين الحاسدين حيث أصيب الفنان الكبير اثناء مشاركته في مباراة في كرة قدم مع أصدقائه باصابه بالغه في قدمه اليسرى .

وتم نقل حماقي عقب إصابته مباشرةً إلى المستشفى حيث تم عمل اسعافات سريعة و أشعه حيث تبين ان هناك كسر قوي في القدم اليسري يتطلب تدخل جراحي و تم عمل جبيره مؤقته حتى لا تتفاقم الاصابه .

ومن المقرر أن يخضع حماقي بعد غد الأربعاء لعملية جراحيه دقيقه لتركيب شريحه و مسامير لتثبيت العظم المكسوره.