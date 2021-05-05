المطرب اللبناني عاصي الحلاني في تغريدة على توتير يدعوا متابعيه: "لا تبخلوا بإسعاد من تحبون.

كل المواقف تتلاشى سريعًا من الذاكرة إلا سعادة أهديتها من تحب..❤️