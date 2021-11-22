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وفاة الإعلامية المصرية هدى شبانة

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العرب اليوم - وفاة الإعلامية المصرية هدى شبانة

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القاهرة ـ العرب اليوم

توفيت الإعلامية المصرية هدى شبانة مساء الاثنين ومن المقرر تشييع جنازتها الثلاثاء بعد صلاة الظهر من مسجد المطافي في الإسماعيلية، على أن تتلقى أسرتها العزاء في شارع التحرير بالدقي وأعلن عمر محمد نجل شقيقة الراحلة نبأ الوفاة على صفحته عبر "فيسبوك" قائلا: "توفيت خالتي الحبيبة وأمي الثانية السيدة هدى شبانة، صلاة الجنازة الظهر حاضر غدا في جامع المطافي والعزاء في 108 شارع التحرير" وتوفيت الإعلامية الشابة أسماء مصطفى زوجة النائب أيمن أبو العلا بعد صراع مع مرض السرطان.

وكانت الإعلامية أسماء حبيب، مقدمة برنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، قد روت على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، معاناتها بعد إصابتها بالسرطان منذ 7 أشهر، وقالت: "أمي ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلائها فيا قبل ما أتجوز، لأني كنت برفض ناس كتير كل ما كانت تسألني كنت أقولها عايزة أتجوز راجل بيحبني بجد لنفسي كانت تدعى وتقولي ربنا يرزقك باللي يقدرك ويريح قلبك يكون ابن أصول، عمرها ما اتمنت لي عريس يجبلي مثلا شبكة بكام ولا هسكن فين ولا حاجة خالص زي ما بيحصل، ولا طلبت غير راحة بالي وحد يقدرني".

وأضافت: "وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا إحنا الاثنين رزقني براجل بجد بيحبني لنفسي ولشخصي وبيقدرني والمحنة والمرض خلونى افتكر دعوتها، المرض الملعون ده دمرني لكن هو شايفني أحلى ست في الدنيا ولاقيته ضهري وسندي في دنيتي، ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك في أولادنا ويحفظهم ونقدر نعدى المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلاءنا".

المصدر: "الوطن" + RT

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وفاة الإعلامية المصرية هدى شبانة وفاة الإعلامية المصرية هدى شبانة



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