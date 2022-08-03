قررت هيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وقف برنامج "إيمي تاتو" على قناة الشمس. وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيانه، إلى أن قراره بوقف برنامج "إيمي تاتو" صدر بعد أن تلقى المجلس شكاوى كثيرة، حول خرق البرنامج للقوانين الإعلامية، ومخالفة شروط الترخيص الصادر للقناة، وتحويل المسؤول القانوني للتحقيق في المخالفات المنسوبة للقناة. ومن جهته، رد رامي مصطفى مدير العلاقات العامة والتسويق بقناة "الشمس" الفضائية، على الهجوم الذي طال القناة، وقال إن "ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تقديم إيمي تاتو برنامجا على القناة، شائعات ليس لها أساس من الصحة"، مؤكدا أن "إيمي تاتو، لن تكون مذيعة على قناة الشمس، ونحن ملتزمون بقرارات المجلس الأعلى للإعلام، ونقابة الإعلاميين، بشأن الظهور على القناة". وعن الصورة المتداولة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح مصطفى أنها كانت ستحل ضيفة على إحدى حلقات برنامج "ضي القمر" فقط، وليست كإعلامية.