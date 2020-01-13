اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين

ركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بترحيب الجزائر بوقف إطلاق النار في ليبيا استجابة لدعوات إقليمية ودولية عديدة، لتجنيب ليبيا والمنطقة، تداعيات التصعيد العسكري الخطير.

وأشارت الصحف إلى تلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوة للمشاركة في اجتماع للجنة الرفيعة للاتحاد الأفريقي لمناقشة الأوضاع في ليبيا وتسريع التسوية السياسية للصراع.

واهتمت بتجدد المظاهرات الشعبية الغاضبة في كل من العراق ولبنان للمطالبة بالتغيير الديمقراطي ومحاربة الفساد ورحيل الطبقة السياسية الحالية.

وأخبرت صحف الجزائر عن التئام قمة تجمع قادة كل من تشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو وموريتانيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، في مدينة "بو" في جنوب غرب فرنسا، لبحث الوضع في منطقة الساحل بعد تزايد الهجمات الإرهابية.