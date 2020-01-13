اهتمامات الصحف التونسية الاثنين

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم الزيارة التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعٌيد لسلطنة عمان لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وأشارت الصحف إلى بدء المشاورات السياسية في تونس اليوم، لاختيار رئيس حكومة جديد يٌشرف على تكوين حكومة جديدة بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي يوم الجمعة الماضي من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب الذين رفض أغلبهم التصويت لها.

وكتبت صحف الإثنين في الشأن المغاربي عن وقف إطلاق النار في ليبيا بعد أكثر من 9 أشهر من القتال حول العاصمة طرابلس، حيث استسلم طرفا النزاع في ليبيا إلى هدنة فرضتها أطراف إقليمية ودولية، ورأت أن هذه الخطوة تعد الأولى في طريق الحل السياسي، موردة في الإطار ترحيب تونس بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوردت دعوة وزارة الخارجية الجزائرية أطراف النزاع في ليبيا إلى تعجيل مسار التسوية السياسية.

وتوقفت صحف تونس عند إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية تسارع وتيرة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل لمواجهة هذه المخططات.