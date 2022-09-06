تطورات جديدة في قضية اتهام طبيب شهير بقتل الإعلامي وائل الإبراشي

قال جميل سعيد محامي أسرة الإعلامي المصري وائل الإبراشي إنه تقدم بطلب للاستئناف على قرار النيابة العامة، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطبيب المعالج للإعلامي الراحل. وأضاف جميل سعيد المحامي، أنه تم قبول الاستئناف بالطعن من قبل النيابة العامة وبدورها أرسلت الأوراق لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة أمام محكمة الجنايات لنظر القضية أمامها. وكانت حالة من الجدل قد أثارتها السيدة سحر زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عقب وفاته، والتي اتهمت الطبيب المعالج بأنه تسبب في تدهور حالته الصحية خلال فترة خضوعه للعزل المنزلي عقب إصابته بفيروس كورونا، وقد أجرت نقابة الأطباء تحقيقات مع الطبيب في الاتهامات التي وجهتها زوجة الإبراشي ضده، واستبعدت النقابة تهمة الإهمال الطبي عن الطبيب.