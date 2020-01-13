اهتمامات الصحف الأردنية الاثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، الزيارة التي أجراها العاهل الأردني عبدالله الثاني لسلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وتابعت إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية لتسارع وتيرة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيدها مواصله العمل لمواجهة هذه المخططات على الصعيد الدولي.

واهتمت بسقوط صواريخ على قاعدة بلد الجوية الواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد التي تضم جنودا أمريكيين ، ما أسفر عن إصابة أربعة عسكريين عراقيين بجروح مختلفة.

ونشرت تأكيد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت اوبراين ، أن بلاده تنوي سحب قواتها من العراق وفقا لنظام وتوقيت حدده الاتفاق مع بغداد في شأن الوجود العسكري لبلاده في الأراضي العراقية.