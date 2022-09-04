مقتل صحافي فلسطيني بإطلاق النار في مدينة أم الفحم
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مقتل صحافي فلسطيني بإطلاق النار في مدينة أم الفحم

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العرب اليوم - مقتل صحافي فلسطيني بإطلاق النار في مدينة أم الفحم

الصحافي الفلسطيني نضال إغبارية
رام الله - العرب اليوم

لقي الصحافي الفلسطيني، نضال إغبارية، من أم الفحم داخل الخط الأخضر مصرعه متأثرا بجروح حرجة أصيب بها جراء تعرضه لإطلاق نار في المدينة، مساء الأحد. وأطلق الجناة النار على إغبارية خلال تواجده داخل سيارته في حي الكينا (البير) بأم الفحم. وبحسب مصدر طبي، فإن إغبارية أصيب بعيارات نارية في القسم العلوي من جسده، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة.  وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش له، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وذكر موقع "عرب 48" أنه عثر على مركبة وقد أضرمت بها النيران في منطقة عين خالد بأم الفحم، والتي يشتبه باستخدامها على يد الجناة في الجريمة. فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية، بأنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، دون أن تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به بالضلوع فيها. وعمل الصحافي الراحل مديرا لموقع "بلدتنا" في أم الفحم، وترك خلفه ابنة وحيدة (11 عاما) رزق بها بعد انتظار دام سنوات.

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مقتل صحافي فلسطيني بإطلاق النار في مدينة أم الفحم مقتل صحافي فلسطيني بإطلاق النار في مدينة أم الفحم



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