أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده القرار رقم 21 لسنه 2020 بمنع ظهور اسامه كمال مقدم برنامج 90 دقيقه علي قناه المحور علي اي وسيله اعلاميه وعن مزاوله اي نشاط اعلاني لحين تقنين أوضاعه مع نقابه الاعلاميين وفقا لنص المادتين (2-19) من قانون النقابة. جاء قرار منع اسامه كمال من الظهور الإعلامي لاختراقة قانون النقابه وعدم تنفيذه القانون 93 لسنه 2016 . كما أصدر نقيب الاعلاميين القرار رقم 22 لسنه 2020 والذى ينص على منع ظهور ريهام سعيد مقدم برامج بقناه النهار لحين انتهاء التحقيق معها بالنقابة لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني . جاء هذا القرار بعد أن اجتمع مجلس النقابه بتاريخ 5/12/2020 واطلع علي تقرير المرصد الاعلامي بخصوص الحلقه التي قدمتها علي شاشة قناة النهار والتي ارتكبت فيها مخالفات واضحه لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

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