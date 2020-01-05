اهتمامات الصحف المصرية الأحد

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالرسالة الخطية التي بعثها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دنيس ساسو نجيسو رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا الذي أكد عقب تسلّمها حرص اللجنة على الاضطلاع بالدور الرئيس في منع التصعيد الحالي في ليبيا.

وأشارت إلى العملية البرمائية التي نفذتها القوات البحرية المصرية بإحدى مناطق البحر المتوسط بمشاركة حاملة المروحيات وقوارب الصواريخ والغواصات وأحدث الأسلحة.

وعرّجت صحف الأحد على مباحثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره العراقي برهم صالح بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وسُبل تهدئة التوترات وتجنب المزيد من التصعيد.

وأخبرت عن إلغاء البرلمان الليبي بالإجماع اتفاقيتي مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إضافة إلى قطع العلاقات مع تركيا.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ استدعاء 3 آلاف من قوات الاحتياط لأول مرة لمكافحة حرائق غابات أستراليا.