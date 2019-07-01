اهتمامات الصحف الفلسطينية الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تحذيرات الرئاسة الفلسطينية، من النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستترتب على استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالحفريات في مدينة القدس المحتلة، خاصة تلك التي تم الكشف عنها أمس الأحد، والممتدة من سلوان الى المسجد الأقصى.

وسلطت الضوء على خبر مصادقة محكمة سلطات الاحتلال في القدس، على شرعنة وتأهيل وحدات استيطانية، بنيت بلا تراخيص في الضفة الغربية، وذلك عبر تحديد منظومة وآلية جديدة تتيح الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة.

وأولت اهتماما بلقاء رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الداخلية محمد اشتية، في رام الله ، وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، ،حيث بحث سبل تعزيز التعاون، وناقشا آخر التطورات السياسية.

وأوردت اقوال وزارة الخارجية الفلسطينية ، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجد في سفير أميركا لدى اسرائيل ديفيد فريدمان، ومبعوث الرئيس الأميركي جيسن غرينبلات، الجاهزية الدائمة للعب دور شهود الزور والتطوع لدعم عمليات تزوير التاريخ وقلب الحقائق.

وتحدثت عن تقرير التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، أن 84 شهيدا، ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في النصف الأول من العام 2019.

وتابعت إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن وزير القدس فادي الهدمي، بعد التحقيق معه لعدة ساعات في مركز الاعتقال والتوقيف "المسكوبية" غربي القدس المحتلة، دون شروط مقيدة.

وتطرقت إلى إدانة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على افتتاح نفق ما يُسمى بــــ "طريق الحجاج" أسفل بلدة سلوان باتجاه المسجد الأقصى المبارك.