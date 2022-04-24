حقيقة إيقاف رضوى الشربيني عن العمل بعد اتهامها بالتحريض ضد الرجال والحط من شأنهم

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من علاء مصطفى، المحام، والتي طالب فيها بوقف برنامج "هي وبس" للإعلامية رضوى الشربيني وطلب إحالة الأخيرة للتحقيق، لتحريضها على تفكيك وحدة نسيج المجتمع المصري واختصمت الدعوى المقامة من علاء مصطفى التي حملت 8547 لسنة 74 ق، رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفتهم، حيث جاء بها أن رضوى الشربيني اعتادت التحريض ضد الرجال، والحط من شأنهم وسبهم وقذفهم ونعتهم بصفات سيئة وبذيئة، مما يحث على العنصرية والتمييز لصالح المرأة، كما أنها أعلنت على الملأ كراهيتها وتنمرها بالرجال وأضافت الدعوى: مما كان وما زال له عظيم الأثر السلبي على الأسر والمجتمع المصري بكامله والرجال على الأخص، ما أدى إلى زيادة في نسب معدلات الطلاق، وحدة الصراعات ما بين الرجل والمرأة، فمن ثَم يكون الإساءة لجنس معين، أو نوع محدد، هو تكدير للسلم والأمن العام، وهدم الاستقرار وكيان الأسر المصرية المرتبطة .