أكدت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، إصابة الإعلامية إبتسام غنيم، في التفجيرات التي هزت العاصمة "بيروت" الثلاثاء، حيث شاركت نضال الأحمدية متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة معلقة عليها: "الزميلة الحبيبة إبتسام غنيم سلامة قلبك وقلب كل لبنان" ذكرت وسائل إعلام لبنانية، إصابة الإعلامية ابتسام غنيم أثناء مرورها بسيارتها قرب موقع التفجيرات التي هزت العاصمة بيروت، بينما انتشرت صور لها والدماء تسيل من جسدها.

وتسببت التفجيرات التي وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، في مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، الحداد الوطني العام في ضوء الانفجار المدمر الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري وفي وقت سابق، قال محافظ بيروت في مقابلة مع تلفزيون الحدث، إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.

قال محافظ بيروت في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التلفزيونية، الأربعاء، إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس/ آب في بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة وأضاف المحافظ أيضا أن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وعبر عن اعتقاده بأن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.