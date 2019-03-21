المجلس الأعلى للإعلام في مصر يحجب صحيفة بسبب أخبار ملفقة

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حجب صحيفة "المشهد" 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه (2800 دولار)، لاتهام الموقع بنشر صور إباحية، والخوض في أعراض إعلاميات وفنانات.

وجاء قرار المجلس الأعلى، "أعلى سلطة إعلامية بعد إلغاء وزارة الإعلام"، عقب تلقي لجنة الشكاوى بالمجلس عدة بلاغات وشكاوى من فنانات وإحدى الإعلاميات، بعد نشر أخبار وصور عن تورطهن في قضية الفيديوهات الجنسية للمخرج خالد يوسف، دون سند حقيقي.