عمرو موسى يؤكد أن هناك قلق عام وحالة تشاؤم في مصر

قال عمرو موسى وزير الخارجية المصري الأسبق في تصريح متلفز، إن "هناك قلقا عاما وحالة تشاؤم في مصر ويجب معالجة حالة الاكتئاب السائدة فورا" في البلاد. وأضاف في تصريحات عبر شاشة "etc" المصرية أن "الدولة بأكملها حاليا في حالة حوار. .. الباب مفتوح والناس قلقة". وشدد على "أهمية التحلي بالشفافية"، وأن "التحدي يتمثل في ما يمكن فعله من أجل المواطن".