معلومات حول نجاة ابن جورج قرداحي من حادث انفجار مرفأ بيروت

كشف الإعلامي جورج قرداحي عن كواليس نجاه ابنه من حادث إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، كشف قرداحي أنه كان في منطقة جبل بيروت حين وقع الحادث، وقال في مقابلة عبر الإنترنت مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، إن ابنه كان متواجدًا في بيروت وقت وقع الإنفجار بمنزله الذي يبعد أقل من كيلومتر واحد من المرفأ، ووقف إلى جوار النافذة لتصوير الإنفجار الأول، لكنه شعر بالخطر واختبأ في غرفته قبل وقوع الإنفجار الثاني، وهو ما ساعد في نجاته من أثار الإنفجار الكبير.