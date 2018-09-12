أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتجديد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، التزام تونس ببذل الجهود لمساعدة الأشقاء الليبيين على تحقيق التسوية السياسية الشاملة عن طريق الحوار والتوافق وذلك خلال مشاركته في الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالقاهرة.
وألقت الضوء على تنديد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بقرار الولايات المتحدة إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، وتأكيده على أن الإدارة الأمريكية الحالية كشفت عن انحياز كامل للأجندة الإسرائيلية.
واحتوت صحف الأربعاء على تأكيد منظمة أطباء بلا حدود غرق أكثر من 100 مهاجرًا أغلبهم أفارقة غرقوا قبالة السواحل الليبية أوائل شهر سبتمبر الجاري بعد انقلاب قاربهم.
وتحدثت عن فحوى اللقاء الذي جمع أمس بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ووزير الخارجية الإيطالي إنزو مورافو ميلاننيزي، في إطار إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية و محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأشارت صحف تونس إلى إعادة فتح المنافذ الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا لأول مرة منذ 20 عامًا وهو ما سيسمح لمواطني البلدين بالعبور في الاتجاهين.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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