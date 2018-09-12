أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتجديد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، التزام تونس ببذل الجهود لمساعدة الأشقاء الليبيين على تحقيق التسوية السياسية الشاملة عن طريق الحوار والتوافق وذلك خلال مشاركته في الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالقاهرة.

وألقت الضوء على تنديد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بقرار الولايات المتحدة إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، وتأكيده على أن الإدارة الأمريكية الحالية كشفت عن انحياز كامل للأجندة الإسرائيلية.

واحتوت صحف الأربعاء على تأكيد منظمة أطباء بلا حدود غرق أكثر من 100 مهاجرًا أغلبهم أفارقة غرقوا قبالة السواحل الليبية أوائل شهر سبتمبر الجاري بعد انقلاب قاربهم.

وتحدثت عن فحوى اللقاء الذي جمع أمس بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ووزير الخارجية الإيطالي إنزو مورافو ميلاننيزي، في إطار إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية و محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأشارت صحف تونس إلى إعادة فتح المنافذ الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا لأول مرة منذ 20 عامًا وهو ما سيسمح لمواطني البلدين بالعبور في الاتجاهين.