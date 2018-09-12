أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد وزراء الخارجية العرب دعمهم الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإدانة الإجراءات الأمريكية ضد الفلسطينيين، وتحذيرهم خلال اجتماعهم الوزاري بالقاهرة أمس، من المساس بولاية الوكالة أو تقليص خدماتها بما يسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط .
وقالت صحف الأربعاء إن حل الأزمة المالية التي تعانيها وكالة غوث اللاجئين، ممكن إذا تكاتفت الدول العربية وأسهمت في سد العجز الناجم عن توقف التمويل الامريكي، وهو أبسط إجراء للحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتوفير مقومات المعيشة اللازمة لهم.
وأشارت إلى أن التحديات كثيرة أمام الجامعة العربية الآن، لكن إرادات الدول الأعضاء تستطيع مجابهة الكثير منها، فالخطر يتهدد الجميع والتعاون هو السبيل الوحيدة للحفاظ على الأمن القومي العربي.
ولفتت الانتباه إلى إعلان مصر أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس، لموقفها الحاسم تجاه الدول الداعمة للإرهاب وأنها لن تتسامح مع كل من تورط في دعم الإرهاب أو التحريض أو التدخل في شؤون الدول العربية بأي شكل من الأشكال.
وسلطت الصحف الضوء على إعادة فتح المنافذ الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا، لأول مرة منذ 20 عامًا وهو ما سيسمح لمواطني البلدين بالعبور في الاتجاهين.
وذكرت صحف مصر أن مجلس الأمن الدولي ناقش من جديد الوضع في إدلب السورية آخر معقل للفصائل المسلحة وذلك بناء على طلب روسيا لاطلاع المجلس على نتائج القمة الثلاثية التي عقدت الجمعة الماضية في طهران وأخفقت في التفاهم على حل سلمى في إدلب.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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