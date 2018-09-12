أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد وزراء الخارجية العرب دعمهم الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإدانة الإجراءات الأمريكية ضد الفلسطينيين، وتحذيرهم خلال اجتماعهم الوزاري بالقاهرة أمس، من المساس بولاية الوكالة أو تقليص خدماتها بما يسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط .

وقالت صحف الأربعاء إن حل الأزمة المالية التي تعانيها وكالة غوث اللاجئين، ممكن إذا تكاتفت الدول العربية وأسهمت في سد العجز الناجم عن توقف التمويل الامريكي، وهو أبسط إجراء للحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتوفير مقومات المعيشة اللازمة لهم.

وأشارت إلى أن التحديات كثيرة أمام الجامعة العربية الآن، لكن إرادات الدول الأعضاء تستطيع مجابهة الكثير منها، فالخطر يتهدد الجميع والتعاون هو السبيل الوحيدة للحفاظ على الأمن القومي العربي.

ولفتت الانتباه إلى إعلان مصر أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس، لموقفها الحاسم تجاه الدول الداعمة للإرهاب وأنها لن تتسامح مع كل من تورط في دعم الإرهاب أو التحريض أو التدخل في شؤون الدول العربية بأي شكل من الأشكال.

وسلطت الصحف الضوء على إعادة فتح المنافذ الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا، لأول مرة منذ 20 عامًا وهو ما سيسمح لمواطني البلدين بالعبور في الاتجاهين.

وذكرت صحف مصر أن مجلس الأمن الدولي ناقش من جديد الوضع في إدلب السورية آخر معقل للفصائل المسلحة وذلك بناء على طلب روسيا لاطلاع المجلس على نتائج القمة الثلاثية التي عقدت الجمعة الماضية في طهران وأخفقت في التفاهم على حل سلمى في إدلب.