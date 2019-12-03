اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان وسريلانكا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والتعاون لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأخبرت عن دعوة باكستان للولايات المتحدة إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في المناطق الصناعية الخاصة الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي.

وأشارت إلى تجديد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان العزم على القضاء على الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية والاقتصادية والجرائم المتعلقة بالهجرة.

وأخبرت عن مقتل 12 شخصًا في كمين نصبه مسلحو حركة طالبان في مقاطعة قندوز شمال أفغانستان.