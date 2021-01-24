الإعلامي المصري أحمد موسي ينعي الدكتورة عبلة الكحلاوي

نعي الإعلامي أحمد موسي، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي لوفاتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.وقال موسي خلال تقديمها برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" خالص العزاء لأسرة الراحلة لها الكثير من المؤلفات الإسلامية، رحمها الله رحمة واسعة".

جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، وحصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتها ونتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.