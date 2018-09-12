أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بخرق وقف الهدنة بين المليشيات المسلحة الليلة الماضية، مبينة أن قذائف هاون استهدفت مطار معيتيقة دون معرفة حصيلة الهجوم، ومؤكدة وقوع اشتباكات متقطعة بالقرب من خزانات النفط بطريق المطار جنوب طرابلس.
وأشارت صحف الأربعاء إلى اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة، ونائبته ستيفاني ويليامز، أكدا خلاله ضرورة توحيد جميع الجهود في مواجهة الإرهاب الذي لا يفرق بين الليبيين، كما تناولوا المعالجات التي اُتُّفق بشأنها لإعادة الهدوء وضمان أمن المواطنين بمناطق الاشتباكات التي وقعت مؤخرًا.
ونقلت استغراب المجلس الرئاسي في بيان، لما يتداول في مواقع التوصل الاجتماعي من تهديد جديد للعاصمة طرابلس من قبل المليشيات، ووصفه تلك التهديدات بمحاولة النقض غير
المبرر لاتفاق وقف القتال في طرابلس، وتحذيره من ما وصفه بمحاولة الاستفزاز التي ستؤدي إلى مزيد من التصعيد.
وعرجت صحف ليبيا على تأكيد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن الأوضاع في ليبيا شهدت انحدارًا جديدًا نحو العنف.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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