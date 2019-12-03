اهتمامات الصحف العراقية الثلاثاء



اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالنشاطات المبذولة حاليًا من عدة جهات سياسية عراقية لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي, منوهةً بأسماء المرشحين المتداولة لشغل هذا المنصب.

وتناولت صحف الثلاثاء المسار الذي قطعه قانونا الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات في مجلس النواب, مبرزةً النقاشات والأراء الدائرة حولهما, ومن بينها مطالبات بإحالة بنود تعديل قانون الانتخابات على المناقشة في اجتماع مشترك بين اللجنة القانونية النيابية وخبراء الأمم المتحدة، قبل عرضه للتصويت في البرلمان.

وتحدثت صحف العراق عن مسألة اختيار رئيس وزراء جديد خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي, مشيرةً إلى أنه بموجب الدستور فإن على رئيس الجمهورية الإعلان عن اسم الشخص المرشح لتسنم هذا المنصب تمهيدًا لتكليفه رسميًا بتشكيل الحكومة الجديدة التي ينبغي أن يحظى وتحظى حكومته بقبولية البرلمان والشارع العراقي.