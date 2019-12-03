اهتمامات الصحف التونسية الثلاثاء



واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، حديثها عن حادث السير المروع الذي شهدته محافظة جندوبة شمال غربي تونس، وارتفاع عدد ضحاياه إلى 26 شابًا نتيجة انقلاب الحافة التي كانت تقلهم.

وتحدثت في جانب آخر، عن دخول رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي في الأسبوع الثالث والأخير من المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرةً إلى أن الأسبوع الثالث سيخصص لمناقشة أسماء أعضاء الحكومة المرتقبة.

وكتبت مغاربيًا، عن تواصل ردود الفعل الدولية والإقليمية المنتقدة للاتفاق الذي وقعته حكومة فايز السراج في ليبيا وتركيا بشأن الحدود البحرية والتعاون العسكري، متحدثةً عن اجتماعات إقليمية لبحث تداعيات الاتفاق.

وتناولت في الشأن العربي، خروج المتظاهرين في العاصمة اللبنانية للتأكيد على انتفاضتهم وتمسكهم بمحاسبة من يصفونهم بالفاسدين، وبتشكيل حكومة مستقلة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ولفتت دوليًا إلى دعوة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى التحلي بمزيد من التكاتف داخل الحلف.