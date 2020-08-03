رجحت تقارير إخبارية أميركية، أن يتم منع الإعلاميين من حضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المرتقب في ولاية كارولاينا الشمالية، في وقت لاحق الشهر الجاري، لأجل ترشيح دونالد ترامب بشكل رسمي للانتخابات المقبلة وأجبر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ترامب على إلغاء جزء من المؤتمر كان من المقرر عقده في فلوريدا في يوليو الماضي.

وأوضح متحدث باسم المؤتمر لصحيفة "أركانساو ديموكراتيك غازيت" "نخطط لتكون كافة أنشطة (مدينة) تشارلوت مغلقة أمام وسائل الإعلام: من الجمعة 21 حتى الاثنين 24 أغسطس نظرا للقيود الصحية المفروضة في الولاية" وأضاف "نعمل ضمن المعايير المحددة لنا من قبل الولاية والإرشادات المحلية في ما يتعلّق بعدد الأشخاص الذين بإمكانهم حضور الفعاليات" لكن شبكة "سي إن إن" نقلت عن مسؤول في الحزب الجمهوري قوله إنه سيتم بث عملية التصويت لتسمية ترامب رسميا مباشرة عبر الإنترنت.

وقال رئيس رابطة مراسلي البيت الأبيض، زيكي ميلر السبت "هذا قرار غير حكيم. على الحزب الجمهوري ومؤتمر الحزب الجمهوري إعادة النظر فيه" وأضاف أن "تسمية مرشّح الرئاسة لحزب أساسي أمر يهم الشعب الأميركي" وأفاد ميلر في تغريدة نشرها لاحقا أن "مسؤولا في مؤتمر الحزب الجمهوري يقول الآن إن القرار ليس نهائيا وما زالوا ينظرون في الخيارات بشأن التغطية الإعلامية" واضطر ترامب إلى إلغاء تجمّعاته الانتخابية جرّاء مرض "كوفيد 19" الذي يودي بأكثر من ألف أميركي يوميا.