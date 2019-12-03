اهتمامات الصحف الجزائرية الثلاثاء



سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على تأجيل محاكمة مسؤولين كبار سابقين بينهم رئيسي وزراء بتهم الفساد، إلى يوم غد الأربعاء بعد انسحاب هيئات الدفاع عن المتهمين بحجة عدم توفر الظروف الملائمة لإجراء محاكمة عادلة.

ونقلت إعلان رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة أن اجتماع أطراف الأزمة في ليبيا سينعقد خلال النصف الأول من يناير المقبل بمدينة جنيف السويسرية، مشيرًا إلى أن مؤتمر برلين حول ليبيا يهدف لإعطاء تغطية دولية لاتفاق محتمل بين الأطراف الليبيين.

وتحدثت عن إجماع تدخلات قادة الدول والحكومات المشاركين في قمة المناخ العالمية بالعاصمة الإسبانية مدريد أمس، على ضرورة القيام بتحرك فوري من أجل إنقاذ كوكب الأرض من تحولات مناخية بأبعاد كارثية على كل البشرية.