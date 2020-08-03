روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى ضمان المعاملة المناسبة للصحافة

دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، السلطات المختصة في الولايات المتحدة إلى ضمان المعاملة المناسبة للصحافة، وفقا للالتزامات الدولية بعد الاعتداء على الصحافيين الروس في بورتلاند. وقالت زاخاروفا، في حديث للصحافيين: "اليوم في الولايات المتحدة، هاجمت الشرطة طاقم تصوير من "القناة الأولى" ... تم استخدام القوة البدنية ضد الصحفيين، وتضررت المعدات المهنية"، موضحة: "نعتبر الأعمال العدوانية المتعمدة لقوات الأمن الأمريكية ضد ممثلي وسائل الإعلام غير مقبولة". وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "ندعو السلطات المختصة في الولايات المتحدة إلى ضمان المعاملة المناسبة للصحافة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الإعلام، التي تبناها الجانب الأمريكي طواعية". واختتمت زاخاروفا قائلة: "على خلفية هذا الوضع، فإننا مضطرون مجددا، إلى مناشدة المنظمات الدولية، التي تسعى لحماية حقوق وحريات الصحفيين".

وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية، بأن الشرطة الأمريكية قامت بالاعتداء على مجموعة من مراسلي القناة الأولى الروسية، أثناء تغطيتهم للاحتجاجات في بورتلاند الأمريكية. ووفقا لمراسل وكالة "نوفوستي"، فإن مصور القناة الأولى الروسية، فيتشيسلاف أرخيبوف، كان يقوم بتغطية محاولة المحتجين لاقتحام مدخل المحكمة حيث هاجمته الشرطة وأسقطته أرضا بعد ضربه بالعصا، وقامت بتحطيم كاميرا التصوير الخاصة به، حيث قامت زميلته في العمل، يوليا ألخوفسكايا، بتصوير ما حدث، على الهاتف المحمول، ولكن الشرطة أعتدت عليها هي الأخرى وصادرت الهاتف. من جانبه قال سكرتير اتحاد الصحفيين الروس، تيمور شريف، إنه تم تسجيل أكثر من 500 حالة اعتداء من قبل الشرطة الأمريكية ضد الصحفيين الأجانب منذ بدء الاحتجاجات في الولايات المتحدة.