اهتمامات الصحف السودانية الثلاثاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على حث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قادة الولايات المتحدة على إزالة بلاده من قوائم الإرهاب، تجنبًا لانهيار الدولة.

وأشارت إلى إحباط القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي هجومًا لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مواقعها في جنوب غربي مديرية التحيتا الساحلية جنوب محافظة الحديدة.

وأخبرت عن مقتل 15 مدنيًا في قصف جوي شنه الجيش السوري على مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب.

ونقلت عن مفوضية حقوق الإنسان العراقية أنها رصدت قيام الأجهزة الأمنية باعتقال مسعفين وطلاب من ساحات الاحتجاج في بغداد.

وأبرزت تصريح رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي أنه سيبدأ اليوم مشاورات تشكيل الحكومة، وطرح الأسماء المقترحة للحقائب الوزارية، بعدما انشغل الأسبوعين الماضيين، في نقاش برامج إصلاح المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.