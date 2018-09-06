اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة الخميس بأهم التوصيات الصادرة عن القمة الصينية الإفريقية الثالثة التي انعقدت في بكين على مدى يومين.
وأبرزت أن المغرب عبر عن استعداده الكامل لدعم وتعزيز الشراكة الإفريقية الصينية، على أساس الربح المشترك، في احترام تام لسيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وتناولت صحف الخميس الوضع الإنساني في قطاع غزة، ونقلت تحذيرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من "انهيار كارثي" للخدمات الأساسية في القطاع جراء تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في القطاع المحاصر منذ أكثر من ١١ عامًا.
وتطرقت إلى الترحيب العربي والدولي باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الأطراف المتحاربة في العاصمة الليبية طرابلس.
وواصلت الصحف اهتمامها بالوضع في محافظة إدلب السورية، في استعدادات جيش النظام السوري لشن هجوم عسكري على ىخر معاقل المعارضة المسلحة في البلاد.
وأبرزت جهود المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وتشديده على ضرورة انتهاج الحوار بين روسيا وتركيا لتجنيب محافظة إدلب كارثة حقيقية.
وتطرقت صحف المغرب إلى الوضع في العراق، وتجدد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل في محافظة البصرة العراقية.
GMT 21:42 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس
GMT 21:34 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس
GMT 21:31 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس
GMT 21:28 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس
GMT 21:27 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس
تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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