اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة الخميس بأهم التوصيات الصادرة عن القمة الصينية الإفريقية الثالثة التي انعقدت في بكين على مدى يومين.

وأبرزت أن المغرب عبر عن استعداده الكامل لدعم وتعزيز الشراكة الإفريقية الصينية، على أساس الربح المشترك، في احترام تام لسيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتناولت صحف الخميس الوضع الإنساني في قطاع غزة، ونقلت تحذيرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من "انهيار كارثي" للخدمات الأساسية في القطاع جراء تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في القطاع المحاصر منذ أكثر من ١١ عامًا.

وتطرقت إلى الترحيب العربي والدولي باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الأطراف المتحاربة في العاصمة الليبية طرابلس.

وواصلت الصحف اهتمامها بالوضع في محافظة إدلب السورية، في استعدادات جيش النظام السوري لشن هجوم عسكري على ىخر معاقل المعارضة المسلحة في البلاد.

وأبرزت جهود المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وتشديده على ضرورة انتهاج الحوار بين روسيا وتركيا لتجنيب محافظة إدلب كارثة حقيقية.

وتطرقت صحف المغرب إلى الوضع في العراق، وتجدد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل في محافظة البصرة العراقية.