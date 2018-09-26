فايرفوكس توفر خدمة firefox monitor لحماية المستخدمين من الاختراق

أمان المستخدم وحمايته من الوقوع في مصائد الاختراق تعتبر من أوليات فايرفوكس، بالإضافة لما وفرته خلال الفترة الماضية من تخصيص إجراءات التعقب وتعطيلها والعمل على سياسة حرية التصفح للمستخدم، توفر حالياً شركة موزيلا خدمة Firefox Monitor والتي تقوم على فحص إذا ما كانت البيانات الشخصية للمستخدم قدم تعرضت للاختراق عبر ملفات اختراق وثغرات أمنية أم لا، ولزيادة الأمان أكثر توفر هذه الخدمة خيار التسجيل عبرها للحصول على إنذار مسبق في حالة تعرض المستخدم لأي من أحداث اختراق معلومات شخصية مشابهة.

وتأتي الخدمة الجديدة من موزيلا بالشراكة مع موقع حماية وفحص بيانات المستخدمين من الاختراق "Have I Been Pwned"، والذي بادر في تقديم هذه الخدمة من عام 2013، والتي ستساعد في تمدد قاعدة موزيلا ومتصفحها فايرفوكس، فالتنبيه بمثل هذه الطريقة في حال وصول غير مشروع لبيانات المستخدم، سيساعد بشكل ملحوظ في الحفاظ على استخدام كلمات سر جيدة ومتنوعة لكل خدمة اون لاين يقوم باستعمالها المستخدم، وبالتالي الوصول لأحد تلك الكلمات لا يعني اختراق كل حساباته على الشبكة.

وفي وقت سابق قامت جوجل بتحديث متصفحها جوجل كروم بمدير لكلمات السر الخاصة بالمستخدم على المتصفح نفسه، للحد من استخدامه لكلمة السر ذاتها في كل حسابته وخدمات الاون لاين، وبذلك لا تعتبر فايرفوكس الوحيدة التي دخلت هذا المجال، حيث انه من الملاحظ في الفترة الأخيرة عمل الشركات التقنية على حل مشاكل كلمات السر ودفع المستخدمين للوصول لبياناتهم بطرق آمنة بشكل أكبر.