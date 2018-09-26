خاصية الاشعارات تصل إلى تطبيق انستجرام لايت ونسخة الويب

تعتبر خاصية ارسال الاشعارات لمستخدمي انستجرام حكرًا على التطبيق التقليدي للهواتف الذكية على منصتي أندرويد وiOS، لكن مع إطلاق نسخة لايت على أندرويد وإضافة المزيد من الخواص لنسخة الويب ارتفع عدد مستخدمي تلك النسخ، الأمر الذي جعل الشركة تقرر توفير ميزة الاشعارات لهم.

ويعتبر تطبيق لايت أقرب إلى متصفح للبيانات أكثر منه تطبيق شامل، وهو ما يعني أن المزايا مع نسخة الويب للهاتف مشابهة لحد كبير مع التطبيق.

وبعد إضافة خاصية الاشعارات، فإن انستجرام انضمت إلى الشركة الأم فيسبوك في ذلك، بجانب عدد من كبرى شركات التقنية والشبكات الاجتماعية مثل تويتر وجوجل.

وبكل تأكيد تعتبر إضافة هذه الميزة خطوة إيجابية جدًا للمستخدمين في الدول النامية مع استخدامهم للهواتف ذات القدرات المحدودة.