خاصية الاشعارات تصل إلى تطبيق انستجرام لايت ونسخة الويب

تعتبر خاصية ارسال الاشعارات لمستخدمي انستجرام حكرًا على التطبيق التقليدي للهواتف الذكية على منصتي أندرويد وiOS، لكن مع إطلاق نسخة لايت على أندرويد وإضافة المزيد من الخواص لنسخة الويب ارتفع عدد مستخدمي تلك النسخ، الأمر الذي جعل الشركة تقرر توفير ميزة الاشعارات لهم.
ويعتبر تطبيق لايت أقرب إلى متصفح للبيانات أكثر منه تطبيق شامل، وهو ما يعني أن المزايا مع نسخة الويب للهاتف مشابهة لحد كبير مع التطبيق.
وبعد إضافة خاصية الاشعارات، فإن انستجرام انضمت إلى الشركة الأم فيسبوك في ذلك، بجانب عدد من كبرى شركات التقنية والشبكات الاجتماعية مثل تويتر وجوجل.
وبكل تأكيد تعتبر إضافة هذه الميزة خطوة إيجابية جدًا للمستخدمين في الدول النامية مع استخدامهم للهواتف ذات القدرات المحدودة.
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ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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