اهتمامات الصحف اللبنانية الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتفاقم التوتر الأمني على الساحة اللبنانية بفعل تزايد الاستفزازات التي تقوم بها مجموعات تابعة لحزب الله الارهابي ضد المحتجين السلميين في وسط بيروت في حين لم تسفر المساعي الجارية عن أي نتيجة إيجابية باتجاه تشكيل حكومة جديدة.

وأخبرت عن مغادرة وفد النظام السوري في اللجنة الدستورية الجولة الثانية من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حتى قبل بدايتها أمس في تحرك وصفه أفراد من المعارضة بأنه أسلوب مماطلة.

وتطرقت إلى رفض مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع الطارىء في القاهرة قرار الولايات المتحدة وصف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م لا يخالف القانون الدولي.

وأشارت إلى إعلان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية أمس السيطرة على مواقع إستراتيجية في محافظة صعدة بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران قتل خلالها قائد ميداني حوثي.

وتحدثت عن إعلان منظمة العفو الدولية أن 143 متظاهرًا على الأقل قتلوا في مختلف أنحاء إيران منذ صدور الأوامر لقوات الأمن بالقضاء على الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود في 15 نوفمبر.