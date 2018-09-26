جوجل تطلق تحديث جديد لتطبيق الرسائل الخاص بها على أندرويد

أطلقت شركة جوجل تحديثا جديدا لتطبيق الرسائل الخاص بها على الهواتف الذكية التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد، وهذا التحديث يهدف إلى تسهيل عملية البحث والوصول إلى أى جزء من المحادثات بشكل سهل دون الحاجة للعودة بشكل تقليدى للرسائل القديمة فى المحادثات.
ويأتى هذا التحديث فى الوقت الذى تحاول فيه جوجل منافسة تطبيقات التراسل الأخرى التى يعتمد عليها المستخدمين بشكل أساسى، وبمجرد وصول التحديث الأخير سيكون المستخدم قادرا على البحث عن الصور والفيديوهات والرسائل النصية، وهذا بمجرد اختيار اسم الشخص ونوعية المحتوى الذى يريد البحث عنه.
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ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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