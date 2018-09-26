جوجل تطلق تحديث جديد لتطبيق الرسائل الخاص بها على أندرويد

أطلقت شركة جوجل تحديثا جديدا لتطبيق الرسائل الخاص بها على الهواتف الذكية التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد، وهذا التحديث يهدف إلى تسهيل عملية البحث والوصول إلى أى جزء من المحادثات بشكل سهل دون الحاجة للعودة بشكل تقليدى للرسائل القديمة فى المحادثات.

ويأتى هذا التحديث فى الوقت الذى تحاول فيه جوجل منافسة تطبيقات التراسل الأخرى التى يعتمد عليها المستخدمين بشكل أساسى، وبمجرد وصول التحديث الأخير سيكون المستخدم قادرا على البحث عن الصور والفيديوهات والرسائل النصية، وهذا بمجرد اختيار اسم الشخص ونوعية المحتوى الذى يريد البحث عنه.