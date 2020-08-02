الإعلامي أحمد خميس ومشاعل الشحي يردّان على أنباء طلاقهما

خرج كل من نجمي مواقع التواصل الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، والإعلامي أحمد خميس، عن صمتهما إزاء ما أعلنه شهاب مرتضى غفوري، الشهير بـ"ملح الإنستغرام"، بشأن انفصالهما، وتمنيه لهما بأن يعودا.وجاء حديث أحمد خميس ومشاعل الشحي من خلال حساباتهما على موقع "إنستغرام"؛ إذْ قال الأول إنه يتمنى أن يحترم الجميع خصوصياته خاصة أنه أعلن أنه حصل على فترة راحة بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي مطالبًا بألّا يتم الحديث معه في الأمر، مختتمًا منشوره بالقول: "الشيء صار والحمد لله".وكتب أحمد خميس نصًا: "غبت عنكم فترة.. وذكرت في سنابي إني كنت مسافر.. الزبدة حبيت أكون بروحي بدون أي أحد وبدون سوشال ميديا".وأضاف: "أعتقد الكل عارف الموضوع وما يحتاج أذكره لكن اتمنى تحترمون خصوصيتي وبدون أسئلة لأنه بعضها ما أتسبب لي غير الضيق.. الشئ صار والحمد لله".أما مشاعل الشحي فنشرت صورة لها عبر حسابها في موقع "إنستغرام" ظهرت فيها بدون حجاب تمامًا على غير عادتها، وعلقّت قائلة: "الله المستعان.. من الياي?!".ومن خلال التفاعل معهما في التعليقات تسائل البعض عن انفصالهما غير مصدقين لما يتم، فيما أكد الغالبية أن الانفصال وقع بينهما بالفعل متمنين لكل منهما السعادة في الحياة القادمة.

وكان شهاب قد قال في منشور له دونّه عبر حسابه في تطبيق "سناب شات" إن مشاعل الشحي، انفصلت عن زوجها وأنهما لم يعلنا الانفصال، وتمنى لهما العودة مرة ثانية.وطلب شهاب منهما ألّا يعاندا بعضهما خاصة وأن كل شخص منهما يعيش في مكان مختلف بعيدًا عن الآخر، لافتًا إلى أنه يحبهما.وكتب شهاب نصًا في تعليق على صورة جمعتهما: "للعلم أحمد ومشاعل منفصلين بس ما أعلنو! الله يردهم مرة ثانية حق بعض ولا تعاندون بعض! كل واحد فيهم عايش بروحه أحبهم ترا".

وطوال الفترة الماضية لم يظهر أحمد خميس ومشاعل الشحي سويًا، حتى أن أحمد قبل قرابة أسبوع عاد للظهور مجددًا على السوشال ميديا ودوّن بعض الرسائل على "ستوري" في حسابه عبر "إنستغرام" مفادها أنه انقطع عن التواصل الفترة الماضية كونه ذهب إلى رحلة انقطع فيها عن العالم حيث رغب في التواجد مع نفسه.وكان أحمد خميس ومشاعل الشحي قد احتفلا بزفافهما في ديسمبر الماضي بأحد الفنادق الكبري بدبي وذلك بعد مرور عامين على زواجهما وقتها، وسط اهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام.وقال أحمد خميس عن هذا الحفل عبر حسابه في "إنستغرام": "على فكرة الكل يعتقد هذا عرسنا الثاني.. بالأول إحنا ماسوينا عرس.. بالأول كانت حفل ملجة.. وبخصوص العرس راح يكون نهاية ديسمبر".يُذكر أن مشاعل الشحي وأحمد خميس، تزوَّجا بعد قصة حب بينهما وذلك قبل قرابة 3 أعوام، ومنذ بداية ظهورهما على "السوشيال ميديا" وهما يتعرضان لانتقادات.