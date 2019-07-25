اهتمامات الصحف اللبنانية الخميس



أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الأجواء السلبية السائدة على الساحة اللبنانية، نتيجة مضي الأقطاب السياسية المعنية في نهج تعطيل عمل الحكومة الملزمة بحل قضايا اقتصادية واجتماعية تؤرّق البلاد.

ورصدت حملة الاعتقالات التعسفية التي شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متعددة بالضفة الغربية المحتلة وطالت 23 فلسطينيًا.

وتطرقت إلى مطالبة دعت واشنطن والأمم المتحدة أمس إلى وقف قصف المدنيين في شمالي سوريا، بعد غارات هي الأعنف خلال أشهر شنها طيران النظام الأسد وروسيا، وخلفت أعدادا كبيرة من الضحايا المدنيين.

وأشارت إلى تأكيد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سوف يكون يوم 31 أكتوبر المقبل ولو من دون اتفاق نهائي.

كما تناقلت صحف لبنان، إعلان القوات المسلحة السودانية أمس عن احباطها لمحاولة انقلابية شارك فيها عدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.