اهتمامات الصحف المصرية الاثنين



ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة صياغة مشروع قومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين بالمجتمع في المجال الأكاديمي والعلمي لاكتشاف وصقل مهارات الأطفال والشباب النابغين في مختلف التخصصات.

وأبرزت دعوة البرلمان العراقي إلى جلسة طارئة اليوم بحضور القيادات الأمنية العليا لبحث استهداف المتظاهرين في العاصمة بغداد.

ونشرت إعلان الرئاسة اللبنانية تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة حول تشكيل الحكومة التي كانت مقررة اليوم لمدة أسبوع، مشيرة إلى الغارات التي شنتها طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلية على أهداف في قطاع غزة.

وسلطت الضوء على استهداف الجيش اليمني عربة قتالية كان يستقلها عناصر تابعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في منطقة أعشار بمديرية الملاجم.

وتطرقت في متفرقات أخرى، إلى مقتل وإصابة 3 أشخاص إثر إطلاق نار في نورث يورك بمقاطعة أونتاريو بكندا