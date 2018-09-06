اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

تساءلت الصحف الجزائرية الصادرة الخميس عما إذا كانت جولات جنيف للحوار التي ستبدأ الجمعة وتتواصل لمدة 3 أيام ، بين ممثلي حكومة الشرعية ووفد عن الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، بداية فعلية لمعالجة الأزمة اليمنية ووضع حد للحرب التي فرضها الحوثيون على الشعب اليمني قاطبة.
على صعيد آخر.. لفتت صحف الخميس الانتباه إلى الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها مدينة البصرة العراقية حاليًا، وكشفها عن عديد القتلى والجرحى، جراء استعمال الرصاص الحي من قبل قوات الأمن.
وبهذا الصدد.. أبرزت قرار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر لعبادي، بفتح تحقيق عاجل عما يجري في عاصمة الجنوب العراقي.
وبخصوص الوضع في سوريا.. تابعت الصحف جهود المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وتشديده على ضرورة انتهاج الحوار بين روسيا وتركيا لتجنيب محافظة إدلب كارثة حقيقية، سيما في حال إعلان الحرب على إدلب من قبل قوات الأسد.
وفي حديث ذي صلة.. رصدت تحرك عدد كبير من عناصر الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية، صوب مدينة إدلب لتقديم الدعم اللازم لجيش النظام السوري، الأمر الذي يؤكد استمرار التدخل الإيراني في الشأن السوري واليمني والعراقي وغيرها من البلاد العربية، رغم العقوبات الأمريكية على إيران.
وعن جديد الساحة الليبية.. رصدت صحف الجزائر ترحيب كل من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، بوقف الاقتتال بين مختلف المليشيا بالعاصمة الليبية، طرابلس، وإشادتها بدور المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، من أجل وقف النزيف الدموي الذي يشهده هذا البلد المغاربي منذ سنوات.
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تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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