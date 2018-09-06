اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس إعلان القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية النفير العام بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية هدم قرية الخان الاحمر شرق القدس المحتلة.
وأشارت الصحف إلى إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصعيد الاستيطاني الوحشي الذي يلتهم أرض دولة فلسطين ووصفته بـ"الوحشي"، ودعوتها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه أكبر عملية تطهير عرقي في التاريخ.
وسلطت صحف الخميس الضوء على ترحيب الحكومة الفلسطينية بقرار باراغواي إعادة سفارتها من القدس المحتلة إلى تل أبيب.
وتحدثت عن إعلان بريطانيا زيادة دعمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بمبلغ سبعة ملايين جنية إسترليني إضافية الى الميزانية التي تقدمها سنويًا، لتصبح 45.5 مليون جنيه إسترليني.
وأولت الصحف اهتمامًا بتأكيدات الملك عبدالله الثاني، أن لأاردن يرفض فكر الكونفدرالية ولا بديل عن دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وأوردت صحف فلسطين إعلان الاتحاد الأوروبي رفضه التدخل في مسألة قانون القومية باعتباره شأنًا إسرائيليًا داخليًا.
GMT 21:45 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس
GMT 21:42 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس
GMT 21:34 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس
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GMT 21:27 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس
تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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