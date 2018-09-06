اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس إعلان القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية النفير العام بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية هدم قرية الخان الاحمر شرق القدس المحتلة.

وأشارت الصحف إلى إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصعيد الاستيطاني الوحشي الذي يلتهم أرض دولة فلسطين ووصفته بـ"الوحشي"، ودعوتها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه أكبر عملية تطهير عرقي في التاريخ.

وسلطت صحف الخميس الضوء على ترحيب الحكومة الفلسطينية بقرار باراغواي إعادة سفارتها من القدس المحتلة إلى تل أبيب.

وتحدثت عن إعلان بريطانيا زيادة دعمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بمبلغ سبعة ملايين جنية إسترليني إضافية الى الميزانية التي تقدمها سنويًا، لتصبح 45.5 مليون جنيه إسترليني.

وأولت الصحف اهتمامًا بتأكيدات الملك عبدالله الثاني، أن لأاردن يرفض فكر الكونفدرالية ولا بديل عن دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وأوردت صحف فلسطين إعلان الاتحاد الأوروبي رفضه التدخل في مسألة قانون القومية باعتباره شأنًا إسرائيليًا داخليًا.