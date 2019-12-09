اهتمامات الصحف السودانية الاثنين



ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عقب عودته أمس من واشنطن عن اعتكاف لجنة مشتركة بين الحكومة الانتقالية والإدارة الأمريكية لمتابعة حذف السودان من قائمة الإرهاب.

وأشارت إلى إصابة فلسطينين، أمس بشظايا صواريخ أطلقتها طائرات الاحتلال على مواقع في مدينة غزة وبلدة جباليا شمال قطاع غزة بزعم الرد على إطلاق 3 صواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

ولفتت الانتباه إلى خروج نحو 200 سوري غالبيتهم من النساء والأطفال، أمس من مخيم الهول في شمال شرق سوريا الذي يضم مدنيين نازحين بسبب الحرب، وفق ما أعلن مسؤول كردي.

وأبرزت تواصل المظاهرات الشعبية،في لبنان والعراق للمطالبة بحكومة مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام .