أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف البريطانية اليوم خروج مئات الآلاف من المتظاهرين أمس في وسط لندن مطالبين باستفتاء جديد على أي اتفاق نهائي تبرمه الحكومة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتطرقت إلى جهود قوات التحالف العربي لعودة الشرعية في اليمن لتحرير ميناء الحديدة اليمني من سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران .

وسلطت الصحف الضوء على إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترمب انسحاب بلاده من اتفاقية الأسلحة النووية مع روسيا لوجود انتهاكات تخل بالاتفاقية.