أهم وأبرز اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:

خادم الحرمين يصل إلى المدينة المنورة قادماً من جدة ويزور المسجد النبوي

الملك: المملكة فخورة بوحدتها الوطنية ومكانتها الدولية المرموقة المتوجة بخدمة الحرمين الشريفين

خادم الحرمين: المملكة تفتخر بوحدتها الوطنية ومكانتها الدولية

خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

خادم الحرمين يتوج طيبة الطيّبة بمشروعات عملاقة

ولي العهد يصل إلى المدينة المنورة قادماً من جدة مستقلاً قطار الحرمين السريع

خالد الفيصل: لن نفرط في عروبتنا.. وأفتخر بـ«أبناء مكة»

فيصل بن بندر يفتتح المعرض التشكيلي لطلاب جامعات المملكة

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي أربعة من الشهداء

توجيهات الأمير فيصل بن سلمان: تطوير يحافظ على الهوية العمرانية

قطار الحرمين السريع.. جاهز

«الجوازات» تنهي أعمال موسم الحج.. مليون و700 ألف حاج قدموا للمملكة

الشورى يطالب بشغل وظائف «العدل» الإدارية وأعوان القضاة ودراسة تحفيزهم

وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الجبير: شخصية مانديلا تجسدت في الالتزام بالعدالة وتعزيز ثقافة الحرية والسلام

الإطاحة بشبكة تخابر مدعومة من قطر و «حزب الله» في اليمن

الوزاري العربي يدعو إلى تعبئة دولية لمساندة القضية الفلسطينية

النظام السوري نقل المئات من مسلحي "داعش" إلى إدلب