اهتمامات الصحف الجزائرية الخميس



سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم قرار رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح إقالة قائد للدرك الوطني العميد غالي بلقصير، مشيرة إلى جر وزير العدل السابق والرئيس المدير العام السابق لشركة النفط الحكومية "سوناطرك" أمام القضاء بشبهة الفساد.

وأخبرت عن قرب إعلان رئاسة الجمهورية عن أسماء الشخصيات البارزة التي ستتولى إدارة الحوار الوطني الجامع بغية التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة السياسية المستمرة منذ 22 فبراير الماضي.

ورصدت تطورات الوضع في ليبيا، لافتة إلى استمرار الاشتباكات على مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

دوليا، أشارت صحف الخميس إلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون تشكيل الحكومة الجديدة المكونة من 14 وزيرًا متعهدًا بإنهاء ملف الخروج من الاتحاد الاوروبي.