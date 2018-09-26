أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، خطاب العاهل الأردني عبدالله الثاني، في الجلسة العامة لاجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واهتمت بعدد من اللقاءات التي أجراها العاهل الأردني عبدالله الثاني، على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع قادة الدول المشاركين في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونشرت تحذير الحكومة الأردنية للسلطة القائمة بالاحتلال، من مغبة نتائج الاعتداءات المتكررة على موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك ودائرة الأوقاف الإسلامية وعرقلة عملهم ومحاولة إرهابهم واستدعائهم للتحقيق بحجج أمنية واهية.
وفي ذا السياق ... تابعت حالة التصعيد والتوتر التي شهدها المسجد الأقصى المبارك، أمس ، باعتقال قوات الاحتلال لأربعة من موظفي لجنة إعمار الأقصى، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية بالقدس المحتلة، والاعتداء على المصلين، أثناء تصديهم لاقتحام المستوطنين المتطرفين واستباحة المسجد بطقوسهم وجولاتهم الاستفزازية داخل باحاته.
واهتمت بخطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، وهجومه على إيران باعتبارها لا تحترم جيرانها وتنشر الفوضى والدمار في المنطقة، معربا عن عزم الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة عليها بعد بدء سريان الحظر الأميركي على الصادرات النفطية الإيرانية في الخامس من نوفمبر المقبل.
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ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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