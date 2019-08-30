اهتمامات الصحف اللبنانية الجمعة

إهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالاستعدادات الجارية لعقد الحوار الاقتصادي والمالي في القصر الرئاسي الاثنين المقبل في ظل استمرار حالة التوتر التي تسود الساحة السياسية بانتظار ما قد يطرأ على الحدود الجنوبية من تطورات على خلفية سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت إلى تأكيد المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون أمس أمام مجلس الأمن أن العمليات العسكرية التي ينفذها النظام السوري بدعم من روسيا لا يمكن أن تبرر تعريض ثلاثة ملايين مدني للخطر بمنطقة إدلب.

وتحدثت صحف الجمعة عن تأكيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس في برلين أمس على أهمية التوصل إلى حل سياسي للنزاع في الشرق الأوسط، وهذا الحل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين المتفق عليه سابقًا بين أطراف النزاع.

وأخبرت عن حث وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في هلنسكي أمس بريطانيا على تفضيل خيار الانسحاب المنظم بموجب اتفاق من التكتل.

وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه سيحافظ على وجود عسكري أمريكي دائم في افغانستان حيث سيتم مبدئيًا إبقاء 8600 جندي حتى بعد التوصل إلى اتفاق مع طالبان..