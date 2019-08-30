اهتمامات الصحف الفلسطينية الجمعة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم دعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، جميع الدول الأوروبية التي تؤمن بحل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك، مؤكدًا أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يتناقض مع المفاوضات.

وتناولت صحف الصباح الشكوى التي قدمتها دولة فلسطين للأمم المتحدة ضد دولة هندوراس، لفتحها بعثة دبلوماسية في القدس المحتلة. فيما عد المجلس الوطني الفلسطيني قرار دولة هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها في مدينة القدس المحتلة مرتبطة بسفارتها في تل أبيب، اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته.

وسلطت الصحف الضوء على إدانة الاتحاد البرلماني العربي، قرار وزارة الخارجية الأمريكية حذف اسم فلسطين، وأية إشارة للأراضي الفلسطينية أو السُلطة الوطنية الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق بالشرق الأوسط، عن الموقع الالكتروني الخاص بها.

وأشارت إلى تحذير مجلس الإفتاء الأعلى من خطورة الاعتداء على الرموز الدينية والوطنية بمدينة القدس المحتلة، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات