أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، نبأ تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في جدة أمس قطار الحرمين السريع .
وعلى الصعيد المحلي، أشارت الصحف إلى المخاطر المحدقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية في البلاد في ظل اقتراب تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة اللبنانية من مشارف الشهر الخامس، دون بروز ما من شأنه إزالة العراقيل الماثلة أمام الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وتناقلت تأكيد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن عدد الضحايا المدنيين في الحرب السورية بلغ 222 ألف مدنيًا، بين مارس 2011 م، وسبتمبر 2018 م .
ورصدت الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة أمس، ودعا فيها حكومات العالم إلى عزل النظام الإيراني .
وتطرّقت إلى إعلان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس، عن نجاح وساطة جديدة لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس .
وواكبت صحف لبنان افتتاح أعمال الدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك أمس وشهدت أكبر تجمع للقادة في العالم .
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ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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