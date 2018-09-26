أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، نبأ تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في جدة أمس قطار الحرمين السريع .

وعلى الصعيد المحلي، أشارت الصحف إلى المخاطر المحدقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية في البلاد في ظل اقتراب تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة اللبنانية من مشارف الشهر الخامس، دون بروز ما من شأنه إزالة العراقيل الماثلة أمام الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.

وتناقلت تأكيد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن عدد الضحايا المدنيين في الحرب السورية بلغ 222 ألف مدنيًا، بين مارس 2011 م، وسبتمبر 2018 م .

ورصدت الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة أمس، ودعا فيها حكومات العالم إلى عزل النظام الإيراني .

وتطرّقت إلى إعلان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس، عن نجاح وساطة جديدة لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس .

وواكبت صحف لبنان افتتاح أعمال الدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك أمس وشهدت أكبر تجمع للقادة في العالم .