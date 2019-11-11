اهتمامات الصحف السودانية الاثنين
آخر تحديث GMT01:43:18
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

اهتمامات الصحف السودانية الاثنين

العرب اليوم -

العرب اليوم - اهتمامات الصحف السودانية الاثنين

الصحف السودانية
الخرطوم- العرب اليوم


أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن خروج بلاده من العزلة الدولية، ورفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتحقيق السلام الشامل والمستدام أكبر التحديات التي تواجههم.
وأشارت إلى تحرير الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي أمس مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.
ونشرت صحف الاثنين إعلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي الباقورة والغمر التي استأجرتها إسرائيل على طول الحدود المشتركة وكان لها حقّ التصرّف بها لمدة 25 عامًا بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقّعة بين الجانبين عام 1994.
وركزت على إعلان رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي أن عدد الجنود الأمريكيين في شمال سوريا سيستقر على الأرجح عند نحو 500 عنصر، وذلك بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابًا أمريكيًا كاملًا من البلاد.

إعلام عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اهتمامات الصحف السودانية الاثنين اهتمامات الصحف السودانية الاثنين



أخبار ذات صلة

GMT 21:20 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

اهتمامات الصحف الليبية الاثنين
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الليبية الاثنين

GMT 21:14 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

اهتمامات الصحف المصرية الاثنين
العرب اليوم - اهتمامات الصحف المصرية الاثنين

GMT 21:11 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين

GMT 21:08 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

اهتمامات الصحف العراقية الاثنين
العرب اليوم - اهتمامات الصحف العراقية الاثنين

GMT 21:05 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

اهتمامات الصحف الفلسطينية الاثنين
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الفلسطينية الاثنين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

طغى عليه اللون المرجاني وأتى بتوقيع نيكولا جبران

مايا دياب بإطلالة تخطّت المألوف بصيحة الزخرفات الملونة

القاهرة ـ سعيد البحيري

لم تكن اطلالة النجمة مايا دياب عادية في مصر، خصوصاً أنها اختارت فستان راق وخارج عن المألوف بصيحة الزخرفات الملونة التي جعلتها في غاية الأناقة. فبدت اطلالتها ساحرة خلال إحيائها حفلاً غنائياً، وتألقت بتصميم فاخر حمل الكثير من الصيحات العصرية. من خلال إطلالة النجمة مايا دياب الأخيرة، شاهدي أجمل اختيارتها لموضة الفساتين المنقوشة خصوصاً الذي تألقت به في إطلالتها الاخيرة. اختارت مايا دياب اطلالة تخطّت المألوف في مصر، وابتعدت عن الفساتين الهادئة التي كانت تختارها في الآونة الأخيرة لتتألق بفستان سهرة فاخر يحمل الكثير من التفاصيل والنقشات البارزة. فهذا الفستان الذي طغى عليه اللون المرجاني أتى بتوقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، وتميّز بالقماش المخملي ونقشات جلد الحيوان المتداخلة مع الزخرفات السوداء والتفاصيل السوداء المنقط...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:49 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

أحلامُ تصدم المشاهدين بإطلالتها العصرية في "ذا فويس"
العرب اليوم - أحلامُ تصدم المشاهدين بإطلالتها العصرية في "ذا فويس"

GMT 17:24 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

انطلاق الرحلات المنخفضة التكلفة بين "باريس" و "ورززات" المغربة
العرب اليوم - انطلاق الرحلات المنخفضة التكلفة بين "باريس" و "ورززات" المغربة

GMT 04:07 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أجمل ديكورات المنزل بـ"المخمل الفاخر" لهذا الشتاء
العرب اليوم - تعرف على أجمل ديكورات المنزل بـ"المخمل الفاخر" لهذا الشتاء

GMT 04:24 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

دونالد ترامب يواجه رجب طيب أردوغان وتحذير شديد اللهجة بسبب روسيا
العرب اليوم - دونالد ترامب يواجه رجب طيب أردوغان وتحذير شديد اللهجة بسبب روسيا

GMT 02:55 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

فجر السعيد تُجري العملية الجراحية الرابعة والأخيرة لها خلال رحلة علاجها في باريس
العرب اليوم - فجر السعيد تُجري العملية الجراحية الرابعة والأخيرة لها خلال رحلة علاجها في باريس

GMT 02:20 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

إليكِ أكثر من 10 موديلات لفساتين سهرة دانتيل مُزينة بالورود
العرب اليوم - إليكِ أكثر من 10 موديلات لفساتين سهرة دانتيل مُزينة بالورود

GMT 03:40 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أجمل المعالم السياحية في "غرناطة" الإسبانية
العرب اليوم - تعرف على أجمل المعالم السياحية في "غرناطة" الإسبانية

GMT 02:12 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار ونماذج لديكورات خشب الحائط من توقيع ريهام فرَّان
العرب اليوم - أفكار ونماذج لديكورات خشب الحائط من توقيع ريهام فرَّان

GMT 22:45 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

أنور قرقاش يؤكد أنه على إيران الجلوس للتفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج
العرب اليوم - أنور قرقاش يؤكد أنه على إيران الجلوس للتفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج

GMT 02:56 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

لقاء تلفزيوني روتيني يكشف عن مفاجأة صارخة تتعلق بصحافية شابة حسناء
العرب اليوم - لقاء تلفزيوني روتيني يكشف عن مفاجأة صارخة تتعلق بصحافية شابة حسناء

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:37 2019 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر

تعرف على أهم نتائج زراعة الشعر التي يمكن أن تحصل عليها
العرب اليوم - تعرف على أهم نتائج زراعة الشعر التي يمكن أن تحصل عليها

GMT 15:43 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

تعيش جوًا من التغييرات الجذرية في طاقم العمل والخطط المقررة
العرب اليوم - تعيش جوًا من التغييرات الجذرية في طاقم العمل والخطط المقررة

GMT 19:21 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة
العرب اليوم - لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة

GMT 07:10 2019 الجمعة ,18 كانون الثاني / يناير

تألّق ديمي روز برفقة كريس مارتينيز على أحد شواطئ المكسيك
العرب اليوم - تألّق ديمي روز برفقة كريس مارتينيز على أحد شواطئ المكسيك

GMT 23:00 2017 الإثنين ,28 آب / أغسطس

الكرفس والليمون لعلاج مرضى "السكري"
العرب اليوم - الكرفس والليمون لعلاج مرضى "السكري"

GMT 12:34 2015 الإثنين ,20 تموز / يوليو

انقراض 70 % من طيور البحر منذ الخمسينات
العرب اليوم - انقراض 70 % من طيور البحر منذ الخمسينات

GMT 20:43 2016 السبت ,05 آذار/ مارس

قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى عبر التاريخ
العرب اليوم - قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى عبر التاريخ

GMT 10:59 2019 الثلاثاء ,19 شباط / فبراير

انكسار "الترمومتر الزئبقي" قد يؤدي إلى الموت
العرب اليوم - انكسار "الترمومتر الزئبقي" قد يؤدي إلى الموت

GMT 00:59 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

الفنانة ريهام عبدالغفور تكشف سر انسحابها من مسلسل الزيبق
العرب اليوم - الفنانة ريهام عبدالغفور تكشف سر انسحابها من مسلسل الزيبق

GMT 12:34 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبر

النجم العالمي زين مالك يعود للاستوديو في نيويورك
العرب اليوم - النجم العالمي زين مالك يعود للاستوديو في نيويورك

GMT 09:26 2018 الأربعاء ,15 آب / أغسطس

طرق جديدة ومختلفة لتجديد ديكور حفلات الزفاف
العرب اليوم - طرق جديدة ومختلفة لتجديد ديكور حفلات الزفاف

GMT 22:15 2018 الإثنين ,16 تموز / يوليو

سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن
العرب اليوم - سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن

GMT 09:24 2019 الخميس ,28 آذار/ مارس

ناسا" ترصد ولادة "البقعة المظلمة العظيمة" على الكوكب الأزرق
العرب اليوم - ناسا" ترصد ولادة "البقعة المظلمة العظيمة" على الكوكب الأزرق

GMT 11:49 2018 الخميس ,27 أيلول / سبتمبر

الصين تتعهد بدعم التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون
العرب اليوم - الصين تتعهد بدعم التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون

GMT 07:20 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبر

13 عطور يُناسب بداية فصل الخريف 2019 لنفحات جديدة
العرب اليوم - 13 عطور يُناسب بداية فصل الخريف 2019 لنفحات جديدة

GMT 16:14 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

الإعلان عن تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة السودانية
العرب اليوم - الإعلان عن تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة السودانية

GMT 14:55 2017 السبت ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

عبير الأنصاري تقييم أزياء الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي
العرب اليوم - عبير الأنصاري تقييم أزياء الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي

GMT 06:56 2017 الأحد ,08 كانون الثاني / يناير

شركة "الغانم" للمقاولات في الكويت توفر وظائف لعمالة مصرية
العرب اليوم - شركة "الغانم" للمقاولات في الكويت توفر وظائف لعمالة مصرية

GMT 11:20 2015 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

حمام أمونة الدمشقي يجمع بين التراث والحداثة
العرب اليوم - حمام أمونة الدمشقي يجمع بين التراث والحداثة

GMT 06:43 2017 الأحد ,05 آذار/ مارس

عارضات الأزياء من الطبقة الأرستقراطية يسيطرن على عالم الموضة
العرب اليوم - عارضات الأزياء من الطبقة الأرستقراطية يسيطرن على عالم الموضة

GMT 09:53 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

الإسباني بينات يقترب من تدريب نادي النصر الإماراتي
العرب اليوم - الإسباني بينات يقترب من تدريب نادي النصر الإماراتي

GMT 03:58 2017 الأربعاء ,30 آب / أغسطس

تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الشيكل الفلسطيني الأربعاء
العرب اليوم - تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الشيكل الفلسطيني الأربعاء

GMT 06:17 2016 الإثنين ,13 حزيران / يونيو

شركة سكودا تقدم سيارتها العائلية الفسيحة "سوبيرب 2016"
العرب اليوم - شركة سكودا تقدم سيارتها العائلية الفسيحة "سوبيرب 2016"

GMT 21:38 2016 الإثنين ,08 شباط / فبراير

10 خطوات للحصول على ديكور مميز في غرفة غسيل الملابس
العرب اليوم - 10 خطوات للحصول على ديكور مميز في غرفة غسيل الملابس

GMT 15:09 2018 الخميس ,06 كانون الأول / ديسمبر

اتحاد الجمباز الأميركي يشهر إفلاسه في ضربة أخري للمنظمة
العرب اليوم - اتحاد الجمباز الأميركي يشهر إفلاسه في ضربة أخري للمنظمة

GMT 15:37 2018 الجمعة ,17 آب / أغسطس

الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع المساعدات الإنسانية في الحديدة
العرب اليوم - الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع المساعدات الإنسانية في الحديدة

GMT 09:23 2017 الإثنين ,23 تشرين الأول / أكتوبر

اعرفْ وطنك أكثر تحبه أكثر
العرب اليوم - اعرفْ وطنك أكثر تحبه أكثر

GMT 12:44 2015 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

"فورد كا Ford Ka" الأوروبية...سيارة المدينة
العرب اليوم - "فورد كا Ford Ka" الأوروبية...سيارة المدينة
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab