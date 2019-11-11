اهتمامات الصحف السودانية الاثنين



أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن خروج بلاده من العزلة الدولية، ورفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتحقيق السلام الشامل والمستدام أكبر التحديات التي تواجههم.

وأشارت إلى تحرير الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي أمس مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.

ونشرت صحف الاثنين إعلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي الباقورة والغمر التي استأجرتها إسرائيل على طول الحدود المشتركة وكان لها حقّ التصرّف بها لمدة 25 عامًا بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقّعة بين الجانبين عام 1994.

وركزت على إعلان رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي أن عدد الجنود الأمريكيين في شمال سوريا سيستقر على الأرجح عند نحو 500 عنصر، وذلك بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابًا أمريكيًا كاملًا من البلاد.